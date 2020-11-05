Проект о королевской семье сделает дисклеймер на отдельные серии проекта о королевской семье

Вскоре стриминговий сервис Netflix выпустит 4 сезон сериала «Корона». Он расскажет о непростых отношениях между принцем Чарльзом и принцессой Дианой. Поэтому некоторые серии содержать предупреждение «не для со сложными нервами».

Как пишет The Daily Mail, авторы сериала «Корона» стремятся воссоздать историю леди Ди без украшений. То есть зрителям покажут том числе и пищевые расстройства, от которых страдала принцесса Диана после помолвки с принцем Чарльзом.

В трех сериях «Короны» появится дисклеймер: «В следующем эпизоде ​​есть сцены расстройства пищевого поведения, которые могут вызвать у некоторых зрителей беспокойство».

Сама леди Ди всегда открыто говорила о своих проявления булимии.

– Она была очень откровенной по болезни, что, по моему мнению, было невероятно прогрессивно в то время … Это было важно для нее. Я думаю, для каждого, кто имел те же проблемы, приятно было бы увидеть подобную историю на экране, – рассказала исполнительница роли Дианы Эмма Коррин.

Чтобы правдоподобно и осторожно показать пищевой расстройство принцессы Дианы, создатели «Короны» сотрудничали с организацией по борьбе с расстройством пищевого поведения BEAT. В Дисклеймер будет также контактная информация центра. Поэтому, по желанию, каждый желающий сможет обратиться за помощью по лечению булимии.

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