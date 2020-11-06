Немного розового: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц покрасили волосы (ФОТО)
До свадьбы можно и поэкспериментировать с образами
Звездная пара Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц шокировали фанатов сменой имиджа. Селебрити оба перекрасили волосы.
Недавно старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов добавил к своему темного цвета волос розовых прядей. То же самое сделала и Никола Пельтц, освежив свой блонд розовыми и черными прядями. Теперь пара выглядит более панково.
Фотографиями в новом образе в своем Instagram поделился Бруклин Бекхэм. Он подписал их двумя словами «Punk baby». Теперь у будущих супругов настоящий капл лук.