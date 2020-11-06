До свадьбы можно и поэкспериментировать с образами

Звездная пара Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц шокировали фанатов сменой имиджа. Селебрити оба перекрасили волосы.

Недавно старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов добавил к своему темного цвета волос розовых прядей. То же самое сделала и Никола Пельтц, освежив свой блонд розовыми и черными прядями. Теперь пара выглядит более панково.

Фотографиями в новом образе в своем Instagram поделился Бруклин Бекхэм. Он подписал их двумя словами «Punk baby». Теперь у будущих супругов настоящий капл лук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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