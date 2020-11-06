Селебрити уже 12 лет живет по его правилам

Несколько месяцев назад социальные сети взорвались акцией #FreeBritney. Фанаты американской певицы Бритни Спирс считают, что их кумиру нужна помощь. По их наблюдениям в социальниих сетях, Бритни не распоряжается своей жизнью. Всем заправляет ее отец, получивший опекунство над дочерью 12 лет назад.

Фанаты Бритни Спирс обеспокоены психическим состоянием певицы. Певица подала в суд, чтобы лишить отца опекунства. А сторонники всячески пытаются поддержать звезду.

Адвокат Бритни Сэм Ингхем уже подал соответствующие документы. Об этом пишет издание The Blast. Бритни Спирс требует, чтобы независимая финансовая компания Bessemer Trust Company стала единственной стороной, которая может управлять активами певицы. Селебрити стремится выйти из-под опекунства отца.

Фото: Getty Images

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