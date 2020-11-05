И вошла в монаршей историю

Жена принца Гарри Меган Маркл постоянно нарушает писаные и неписаные королевские правила. Но последняя ее вихидка стала настолько уникальной, что вошла в историю. Меган Маркл стала первым членом королевской семьи, которая проголосовала на выборах президента США.

Как сообщает издание The Washington Post, герцогиня Сассекская проголосовала досрочно, воспользовавшись почте. Известно, что свой голос он отдал за Джо Байдена. Фактически, таким образом она нарушила правило – оставаться вне политики.

Конечно, сам принц Гарри американских выборах не голосовал. Ведь он не является гражданином США. Но герцог Сассекский полностью поддерживает жену. Ранее он также активно высказывался на тему президентских выборов в США, чем нарушил то же правило и очень огорчил королеву Елизавету II.

Фото: Getty Images

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