Селебрити снялся в соблазнительной фотосессии для мужского глянца

Американский актер и солист группы «30 Seconds To Mars» Джаред Лето стал лицом специального выпуска Осень 2020 журнала L’OFFICIEL HOMMES. Селебрити стал главным героем номера в честь 20-летия культовой драмы Даррена Аонофски «Реквием по мечте», в которой Джаред Лето исполнил главную роль.

Обложка L’OFFICIEL HOMMES с Джаредом Лето выполнена в черно-белой стилистике, как и вся его фотосессия в номере. На обложке звезда появился в белой футболке с длинными волосами и бородой. А вот на других фото он одет в черные брюки, красную рубашку и ботинки. Вероятнее всего, Лето позировал во дворе собственного дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Эта фотосессия раз доказывает, что даже в свои 48 лет Джаред Лето остается еще тем сексуальным и соблазнительным красавчиком, от которого идут мурашки по коже.

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