Наконец стартовали съемки сериала

В этом году фанаты сериала «Сплетница» радовались новости о продолжении сериала. Но постоянный перенос съемок из-за карантина придавало сомнение, все же суждено проект сбыться. Но недавно стало известно, что съемки продолжения сериала «Сплетница» таки стартовали в Нью-Йорке. А режиссером-постановщиком двух первых эпизодов стала 25-летняя Карен Эванс. Об этом пишет Deadline.

«Джош Сафран (автор оригинального сценария – прим. Ред.) Нашел идеального партнера в Карен, чтобы проиллюстрировать ландшафт социальных сетей, Верхний Ист-Сайд и весь мир изменились с тех пор, как №Плиткарка» вышла 13 лет назад », – сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Она считает, что Эванс умеет создавать инклюзивные истории, а Сафран называет ее видение бесподобным. Ранее Карена Эванс также работала над четырьмя клипами Дрейка.

Дата премьеры продолжения «Сплетницы» пока не сообщается.

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