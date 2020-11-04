Жу-жу-жу: Бейонсе шокировала новым необычным хобби, которым занялась на карантине
Благодаря ему селебрити укрепляет здоровье дочерей
Американская певица Бейонсе во время карантина нашла для себя новое хобби. Им стало пчеловодство. Об этом звезда рассказала в интервью декабрьского номера Vogue Britain, для которого позировала на обложку.
Оказывается, что кроме работы над своим новым альбомом Black Is King и коллекции Ivy Park, Бейонсе занялась еще и пчеловодством. Теперь в собственном доме артистка два улья.
«Это звучит необычно, но у меня в доме уже некоторое время есть два ульи. В общем, там уже около 80 000 пчел, которые производят несколько сотен банок меда в год. Я начала заниматься этим через дочерей: в Блу и Руми часто бывают аллергии, а мед обладает множеством лечебных свойств », – пояснила Бейонсе.
Возможно, Бейонсе начала новый тренд и теперь ульи появятся и в других звезд.
Фото: Getty Images
Читай также:
TVORCHI рассказали, как писали новый альбом 13 waves (ВИДЕО)
Что происходит: Дэвид и Виктория Бекхэм запускают реалити-шоу о своей жизни