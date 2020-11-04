Благодаря ему селебрити укрепляет здоровье дочерей

Американская певица Бейонсе во время карантина нашла для себя новое хобби. Им стало пчеловодство. Об этом звезда рассказала в интервью декабрьского номера Vogue Britain, для которого позировала на обложку.

Оказывается, что кроме работы над своим новым альбомом Black Is King и коллекции Ivy Park, Бейонсе занялась еще и пчеловодством. Теперь в собственном доме артистка два улья.

«Это звучит необычно, но у меня в доме уже некоторое время есть два ульи. В общем, там уже около 80 000 пчел, которые производят несколько сотен банок меда в год. Я начала заниматься этим через дочерей: в Блу и Руми часто бывают аллергии, а мед обладает множеством лечебных свойств », – пояснила Бейонсе.

Возможно, Бейонсе начала новый тренд и теперь ульи появятся и в других звезд.

Фото: Getty Images

Читай также:

TVORCHI рассказали, как писали новый альбом 13 waves (ВИДЕО)

Что происходит: Дэвид и Виктория Бекхэм запускают реалити-шоу о своей жизни