Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНевероятная роскошь и любовные перипетии в трейлере сериала «Бриджертон»

Невероятная роскошь и любовные перипетии в трейлере сериала «Бриджертон»

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер сериала «Бриджертон». Он основан на исторических романах Джулии Куин.

Бриджертон: смотреть трейлер сериала

Сериал покажет всю правду о британском аристократическое общество XIX века со всеми его скандалами и сплетнями. Главными персонажами станут девушка на выданье Дафна Бриджертон и холостяк герцог Гастингс. Именно по их непростыми отношениями наблюдает вся английская знать.

Главные роли в сериале исполнили Джули Эндрюс, Фиби Дайневор и Рене-Жан Пейдж. Продюсером выступила Шонда Раймс, известная работой над сериалом «Анатомия Грей».

Сериал «Бриджертон» выйдет 25 декабря 2020 на Netflix.

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