Артистка продолжает радовать подписчиков пикантным контентом

Украинская певица Настя Каменских похвасталась новым сексуальным снимком, на котором позирует в одном купальнике. Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

Горячая селебрити демонстрирует подтянутую фигуру в мокром желтом бикини под летним душем. Естественная красота Каменских прекрасно отражает ее правильный образ жизни – здоровое питание и спорт. Известно, что фото было сделано во время летних каникул с Потапом в Турции.

«Сохранил эти летние фото с самыми радостными улыбка, чтоб осенью передавать вам такое же солнечное и тёплое настроение ???? согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще ☺️», – подписала снимок певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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