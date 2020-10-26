Под душем: Настя Каменских в мокром купальнике заинтриговала фанатов (ФОТО)
Артистка продолжает радовать подписчиков пикантным контентом
Украинская певица Настя Каменских похвасталась новым сексуальным снимком, на котором позирует в одном купальнике. Фото артистка опубликовала в своем Instagram.
Горячая селебрити демонстрирует подтянутую фигуру в мокром желтом бикини под летним душем. Естественная красота Каменских прекрасно отражает ее правильный образ жизни – здоровое питание и спорт. Известно, что фото было сделано во время летних каникул с Потапом в Турции.
«Сохранил эти летние фото с самыми радостными улыбка, чтоб осенью передавать вам такое же солнечное и тёплое настроение ???? согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще ☺️», – подписала снимок певица.