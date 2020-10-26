Студия Paramount представила официальный трейлер фильма «Страна грез».

Страна грез: смотреть трейлер фильма

Сюжет сосредоточен на событиях 1930-х годов во время Великой депрессии в США. 17-летний Юджин Эванс случайно находит раненую грабительницу банков. Тот, кто ее поймает и выдаст полиции, получит значительное денежное вознаграждение. А деньги Юджину раз не помешают, ведь ему нужно спасти семейную ферму от долгов. Сложность в том, что парень по уши влюбляется в грабительницу.

Главную роль в драме «Страна грез» выполнила Марго Робби. Также в фильме сыграли Финн Коул, Гаррет Гедлунд, Фиммел и другие. Режиссером выступил Майлз Джорис-Пейрафит.

Премьера фильма «Страна грез» состоится 13 ноября 2020 года.

Читай также:

Хилари Дафф снова станет мамой

Невероятно похудевшая Адель взорвала сеть своей фигурой в эфире NBC