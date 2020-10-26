Марго Робби стала грабительницей банков в трейлере фильма «Страна мечты»
Студия Paramount представила официальный трейлер фильма «Страна грез».
Страна грез: смотреть трейлер фильма
Сюжет сосредоточен на событиях 1930-х годов во время Великой депрессии в США. 17-летний Юджин Эванс случайно находит раненую грабительницу банков. Тот, кто ее поймает и выдаст полиции, получит значительное денежное вознаграждение. А деньги Юджину раз не помешают, ведь ему нужно спасти семейную ферму от долгов. Сложность в том, что парень по уши влюбляется в грабительницу.
Главную роль в драме «Страна грез» выполнила Марго Робби. Также в фильме сыграли Финн Коул, Гаррет Гедлунд, Фиммел и другие. Режиссером выступил Майлз Джорис-Пейрафит.
Премьера фильма «Страна грез» состоится 13 ноября 2020 года.
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