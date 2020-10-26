Такой вот день рождения: Эмилия Кларк прыгнула с парашютом
Так актриса отпраздновала свое 34-летие
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк отметила свой день рождения прыжком с парашютом. Селебрити не боится рисковать даже после инсульта в 2011 году и двух операций на мозге.
После прыжка с самолета Эмли Кларк поспешила поделиться своими эмоциями с подписчиков в Instagram. Актриса опубликовала серию снимков с приземления, на которых демонстрирует истинное счастье и эйфорию от пережитого опыта.
«Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета – вот что! Спасибо центра прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни », – подписала снимки Эмилия Кларк.
Также звезда дополнила свой пост хэштегом «Кто сказал, что можно летать только на драконах?» Он отсылает к ее роли Матери драконов в сериала «Игра престолов».
Фото: Getty Images
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