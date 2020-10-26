Так актриса отпраздновала свое 34-летие

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк отметила свой день рождения прыжком с парашютом. Селебрити не боится рисковать даже после инсульта в 2011 году и двух операций на мозге.

После прыжка с самолета Эмли Кларк поспешила поделиться своими эмоциями с подписчиков в Instagram. Актриса опубликовала серию снимков с приземления, на которых демонстрирует истинное счастье и эйфорию от пережитого опыта.

«Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета – вот что! Спасибо центра прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни », – подписала снимки Эмилия Кларк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также звезда дополнила свой пост хэштегом «Кто сказал, что можно летать только на драконах?» Он отсылает к ее роли Матери драконов в сериала «Игра престолов».

Фото: Getty Images

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