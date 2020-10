Леди Ди приоткрыла завесу личной жизни еще 25 лет назад

Несчастливый брак принцессы Дианы и принца Чарльза ни был секретом ни для кого. Множество документальных фильмов, сюжетов о «королеву сердец» продолжают разоблачать неприятные подробности союза королевской семьи. Но реальные интервью принцессы Дианы, где она откровенно говорит о своем браке, долгие годы скрывались.

Но в новом фильме «Диана: правда за интервью» (Diana: The Truth Behind the Interview) опубликованы фрагменты из скандального интервью леди Ди. Первая жена принца Чарльза дала его бывшему редактору Daily Telegraph Максу Гастингс. Мир увидел его только через 25 лет из-за цензуры королевской семьи.

В разговоре с представителем СМИ Леди Ди рассказала о заговорах против нее, о будущем монархии, а также о браке с принцем Чарльзом. Оказывается, принцесса Диана считала, что «этот брак с первого дня был настоящим адом». Кроме того, она. Призналась, что будущим королем Британии считает принца Уильяма, а не принца Чарльза.

