Звезда адаптировала известны истории для детей

Голливудская актриса Натали Портман выпустила книгу с гендерно-инклюзивными сказками и легендами. Она называется «Байки Натали Портман». В издание вошли три адаптации известных историй – «Черепаха и заяц», «Три поросенка» и «Сельская мышь и городская мышь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram natalieportman 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Персонажи всех историй выдержаны в гендерному равенству, то есть одинаково представлены женские и мужские герои.

«Детские книги занимают особое место в нашей жизни, ведь мы перечитываем их снова и снова, как никакие другие. Благодаря им у нас есть возможности прививать ценности как детям, так и родителям. Когда я читала все эти книги, я поражена тем, что в классических историях всегда преобладают мужские персонажи », – прокомментировала Натали Портман.

Гендерное равенство не единственная тема, на которой сосредотачивается Натали Портман в свои сказках. Она приспособила сюжеты к ценностям современности. Также в своих работах актриса транслирует сочувствие, доброту и заботу о планете.

Фото: Getty Images

Читай также:

KAZKA – «Мало»: смотрим новый клип!

Устала от хейта: Карди Би удалила аккаунт в Twitter после воссоединения с мужем