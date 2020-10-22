Она мечтала быть с ним, мечтала о том, что однажды белое платье непременно случится с ней, но он выбрал другую. Среди пафосного зала и столов с накидками она сидит одна и понимает, насколько чужой является на этом празднике. Несмотря на светлые ностальгические чувства, которые все еще остаются в ней к нему, она понимает, насколько мало осталось в сердце того настоящего, что было между ними, не надуманного, не иллюзорного. Она пытается представить себе рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ненастоящим, словно декорации, как для галочки, потому что так надо. Тогда как она предпочла бы вибрато для себя то другое, то, что ни в коем случае не помещается в привычные, устаревшие рамки.

Об этом – новый клип группы KAZKA, снятый в антураже обычного банкетного зала, который словно «машина времени» сохраняет в себе устаревшие традиции и обычаи. В центре сюжета Саша Зарицкая – наедине со своим грустью и переосмыслены на чужом празднике.

И если вам хочется крепко закрыть глаза, чтобы не видеть всего этого: пафосного зала, хрустальных графинов, фарфоровых лебедей, цветных воздушных шариков и сцены с синтезатором, значит, вы понимаете, про что поет KAZKA. Потому что иногда реальность настолько невыносима, что остается лишь крепко закрыть глаза и слушать свое сердце.

«В поисках собственного счастья каждый должен слушать свое сердце. Иногда стоит пережить боль потери, чтобы осознать, что ты на самом деле стоишь чего-то большего», – говорит солистка группы KAZKA.

Сингл «Мало» вошел в последний на сегодня альбом KAZKA под названием NIRVANA. Перед релизом клипа группа представила на YouTube лайв-видео к той же песне, снятый во время сольного концерта в киевском Дворце Спорта.

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