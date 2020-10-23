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23 октября
Невероятно похудела Адель взорвала сеть своей фигурой в эфире NBC
Артистка впервые за долгое время появилась на телевидении
Британская певица Адель стала ведущей нового выпуска шоу Saturday Night Live. Селебрити наконец официально представила свою обольстительную фигуру после впечатляющего похудения на 45 кг!
В прямой эфир Адель вышла одетая в облегающий бархатный топ, в защитной маске и с прической в стиле голливудской волны.
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nbcsnl 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Зрители Saturday Night Live хорошо восприняли Адель в роли ведущей. А сеть взорвалась обсуждением ее новой фигуры. Поклонники продолжают засыпать артистку комплиментами и надеются, что она все же вернется на сцену.
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