Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНевероятно похудела Адель взорвала сеть своей фигурой в эфире NBC

Невероятно похудела Адель взорвала сеть своей фигурой в эфире NBC

Артистка впервые за долгое время появилась на телевидении

Британская певица Адель стала ведущей нового выпуска шоу Saturday Night Live. Селебрити наконец официально представила свою обольстительную фигуру после впечатляющего похудения на 45 кг!

В прямой эфир Адель вышла одетая в облегающий бархатный топ, в защитной маске и с прической в ​​стиле голливудской волны.

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Зрители Saturday Night Live хорошо восприняли Адель в роли ведущей. А сеть взорвалась обсуждением ее новой фигуры. Поклонники продолжают засыпать артистку комплиментами и надеются, что она все же вернется на сцену.

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