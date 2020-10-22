Артистка не хоче читати поради щодо свого особистого життя

Американська реперка Карді Бі видалилася з Twitter. А все тому, що зірка втомилася пояснювати шанувальникам, чому вона повернулася до чоловіка Оффсета. Підписники пустили величезну хвилю хейту з цього приводу.

Кілька тижнів тому Карді Бі подала на розлучення, але невдовзі помирилася з чоловіком. Але шанувальники вже встигли підтримати селебріті поганими словами на адресу Оффсета. Карді Бі спробувала заступитися за нього, пояснивши, що він все ж батько її доньки.

Після воз’єднання пари шанувальники влаштували справжню травлю Карді Бі у Twitter. Вони осудили її за таке рішення. Через хейт реперка видалила аккаунт. А пізніше в Instagram звернулася до інстаграмних «експертів».

«Намагатися контролювати моє життя – це вже не конструктивна критика. Це дичину повна. Купка 15-річних кажуть мені, як жити, ніби я Аріана Гранде якась. Або ніби я з Діснея. Що ви від мене хочете? Хочете, щоб я знайшла собі іншого? Так я вам не якась звичайна Бабця. Звичайна Бабця може перебирати чоловіків: не подобається один – все, до побачення. А я не така. Я, блін, Карди Бі. Я намагаюся дати вам кращу музику, кращий контент. Але коли справа стосується мого особистого життя, ви починаєте знущатися над моїми близькими і все виходить з-під контролю. Найсумніше в цьому те, що це все йде від моїх же фанатів. Це повне божевілля», – прояснила свою позицію Карді Бі.

Фото: Getty Images

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