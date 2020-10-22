Известная пара распалась после 16 лет в браке

Редактор журнала Vogue Анна Винтур подала документы на развод со своим мужем Шелби Брайаном. Об этом пишет таблоид Page Six со ссылкой на инсайдера из близкого окружения пары.

Предполагают, что возможной причиной развода стали обвинения миллионера в неуплате налогов более чем на миллион долларов. С тех пор пара прекратила вместе появляться на публике. Но официальную причину развода не сообщается. Сами Анна Винтур и Шелби Брайан не дают комментариев.

Редактор Vogue Анна Винтур и миллионер Шелби Брайан начали встречаться в 1999 году, оба находясь в браке. Как только они расстались со своими первыми супругами сразу сыграли свадьбу. Церемония прошла тайно в 2004 году. Общих детей у пары нет.

Фото: Getty Images

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