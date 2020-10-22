Селебрити показала свои формы для чехословацкого глянца

Известная модель Ирина Шейк украсила новую обложку журнала Vogue Czechoslovakia. Для нее 34-летняя звезда снялась абсолютно обнаженной в саду резиденции Versace в Милане. Единственное, что прикрывает интимные места Шейк – расписанной плиткой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram irinashayk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ирина Шейк согласилась на такой смелый кадр через социальную тематику номера Vogue Czechoslovakia. Издание сосредоточилось на отношении к личному пространству во время пандемии коронавируса.

«Наш дом по-прежнему является частным пространством или с каждым звонком в Zoom он открывает двери для новых посетителей и становится общественным местом?» – задается вопросом редакция журнала.

Стоит отметить, что обнаженная Ирина Шейк выглядит просто великолепно. Она с гордостью демонстрирует свое подтянутое тело на разных показах и фотосессиях. Ей нечего скрывать!

Фото: Getty Images

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