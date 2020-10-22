Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНевозможно отвести взгляд: Джаред Лето похвастался стальным прессом (ФОТО)

Невозможно отвести взгляд: Джаред Лето похвастался стальным прессом (ФОТО)

Селебрити продемонстрировал подтянутый торс

Американский актер и солист группы «30 Second To Mars» Джаред Лето опубликовал горячее фото, на котором показал рельефный торс и кубики пресса. Соблазнительным кадром артист поделился в своем Instagram.

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В свои 48 лет звезда доказывает, что выглядеть круто можно в любом возрасте. Подтянутой фигуре Джаред Лето обязан вегетарианству и здоровому образу жизни.

Можно сказать, что за карантин Лето не набрал лишнего веса и готов к любым, даже самых откровенных съемок. Сторонники с нетерпением будут ждать новихгарячих снимков.

Фото: Getty Images

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