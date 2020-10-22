Артистка не хочет читать советы по своей личной жизни

Американская реперша Карди Би удалилась с Twitter. А все потому, что звезда устала объяснять поклонникам, почему она вернулась к мужу Оффсета. Читатели пустили огромную волну хейта по этому поводу.

Несколько недель назад Карди Би подала на развод, но вскоре помирилась с мужем. Но поклонники уже успели поддержать селебрити плохими словами в адрес Оффсета. Карди Би попыталась вступиться за него, объяснив, что он все же отец ее дочери.

После воссоединения пары поклонники устроили настоящую травлю Карди Би в Twitter. Они осудили ее за такое решение. Из-за хейта реперша удалила аккаунт. А позже в Instagram обратилась к инстаграмних «экспертов».

«Пытаться контролировать мою жизнь – это уже не конструктивная критика. Это дичь полная. Кучка 15-летних говорят мне, как жить, что я Гранде какая-то. Или что я с Диснея. Что вы от меня хотите? Хотите, чтобы я нашла себе другого? Так я вам не какая-то обычная Бабка. Обычная Бабка может перебирать мужчин: не нравится один – все, до свидания. А я не такая. Я, блин, Карди Би. Я пытаюсь дать вам лучшую музыку, лучший контент. Но когда дело касается моей личной жизни, вы начинаете издеваться над моими близкими и все выходит из-под контроля. Самое печальное в этом то, что это все идет от моих же фанатов. Это полное безумие», – прояснила свою позицию Карди Би.

Фото: Getty Images

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