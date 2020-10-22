В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» Полина Ололо призналась, как переживает разлуку с сыновьями

В гражданском браке с белорусским рэпером Серегой у танцовщицы Полины Ололо родилось двое сыновей – Марк и Платон. Сейчас мальчики проживают с отцом. Однако, как рассказала в интервью ведущей Нового канала женщина, против ее воли.

– Изначально мы договаривались, что дети побудут с ним в Харькове всего месяц, – поделилась Полина Ололо. – После возвращения Серега заявил, что хочет, чтобы сыновья жили с ним. Я отказала. А на следующий день отправила ребят на тренировку с водителем, и домой они уже не вернулись.

Полина утверждает, что всевозможными способами пыталась найти общий язык с бывшим мужем. Просила помощи даже у его родителей. Но рэпер был неумолим. Со временем паре удалось договориться, что сыновья останутся с отцом, но только на год.

– Я не говорила, что хочу забрать детей. Потому что боялась их больше не увидеть, – призналась в интервью Анне Олицкой для ее YouTube-канала Полина Ололо. – Ведь в каждом сообщении, пока Серега меня еще не заблокировал, он писал, что я не имею права голоса.

Последний раз Полина Ололо видела своих сыновей в январе – вместе с дочерью от других отношений она приезжала в Харьков отпраздновать день рождения девочки. Теперь женщина не может выйти на связь ни с детьми, ни с бывшим мужем. О каких-то их перемещениях Полине рассказывают подписчики в интернете.

– Впечатление, будто ты умерла. И видишь со стороны, что твои дети остались полусиротами, – со слезами на глазах поделилась в интервью ведущей Нового канала женщина. – Но я ведь живая! И хочу видеть своих сыновей, а нельзя. Это убивает!

Сейчас Полина Ололо судится с бывшим гражданским мужем за право проживания детей с ней и надеется в ближайшее время увидеть своих мальчиков.

Больше об отношениях с рэпером и детях – в интервью Анны Олицкой на ее YouTube-канале «Без комплексов».

А реалити с участием Анны Олицкой «У кого больше?» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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