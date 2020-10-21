Звезда соберет компанию с 30 ближайших друзей

Популярная инстаграм-селебрити Ким Кардашьян отмечает день рождения 21 октября. Звезде шоу «Семейство Кардашьян» исполнилось 40 лет. А отпраздновать свой юбилей Ким решила на частном тропическом острове. Об этом пишет издание Page Six.

Какой именно остров арендовала Кардашьян неизвестно. Предполагают, что это будет остров в Карибском море, возможно Бора-Бора. Приглашенные гости тоже не знают, куда их повезет именинница. Грандиозное празднование состоится на следующей неделе.

На день рождения Ким Кардашьян пригласила 30 гостей. Среди них: ее муж Канье Уэст, мать Крис Дженнер и сестры Кортни, Хлои Кардашян и Кендалл Дженнер. Чтобы праздник прошел безопасно, все гости уже сдали тест на COVID-19 и пройдут повторное тестирование за несколько дней до вылета.

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