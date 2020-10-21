Стриминговий сервис Netflix представил официальный трейлер фильма «Манк». Его режиссером выступил Девидд Финчер, который снимал и легендарный «Бойцовский клуб».

Манк: смотреть трейлер фильма

Сюжет фильма расскажет об истории голливудского сценариста и критика Хермана Манкевича в 1930-х годах. Он постарается вовремя завершить сценарий культового оскароносного фильма «Гражданин Кейн» режиссера Орсона Уэллса. Лента сосредоточится на сценариста отношениях с режиссером, братом Джозефом и киноиндустрией.

Фильм выйдет в черно-белом формате. Для Финчера это будет первый за шесть лет фильм. Сценарий «Манка» написал отец постановщика Джек Финчер, но к началу съемок так и не дожил.

Главную роль в фильме исполнил Гэри Олдман. Также роли сыграли снимались Аманда Сайфрид, Лили Коллинз, Том Пэлфри, Том Берк, Чарльз Дэнс.

Премьера фильма «Манк» запланирована на 4 декабря на Netflix.

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