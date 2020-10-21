Alina Pash, ONUKA, DakhaBrakha — номинированы на Jager Music Awards 2020

Проголосовать за своего фаворита может каждый на сайте первой премии независимой музыки

Организаторы Jager Music Awards объявили шорт-листы в основных категориях. В этом году команда премии представила новую логику номинаций и адаптировала их к реалиям 2020-года года.

Ключевыми номинациями Jager Music Awards 2020 традиционно остаются «Трек года», «Видео года», «Вклад в индустрию» и «Артист года». К слову, в последней категории отныне нет разделения на жанры. Вместе с ними появились и специальные номинации — «Комьюнити года», «Коллаба года», «Событие новой реальности» и «Социальная инициатива в музыкальной индустрии». Новые смыслы и уникальные форматы, релевантные текущей повестке. Этот поток будет меняться ежегодно в зависимости от того, какой вызов будет брошен музыкальному сообществу в будущем.

Номинанты — мастера новой реальности, реформаторы локального ландшафта музыкальной индустрии. Списки претендентов на награду были сформированы благодаря важнейшим игрокам музыкального рынка Украины и Европы. В панели экспертного жюри премии: тур-менеджер групп Kaiser Chiefs, RED и Fink Саймон де Винтер (Simon De Winter); директор концертного агентства HMG Евгений Кибец; co-founder портала rap.ua и премии «Rap.ua Awards» Антон Назарко, а также редактор музыкального медиа СЛУХ Максим Сердюк и многие другие эксперты.

Акцентируя внимание на прозрачности премии, впервые в истории Jager Music Awards организаторы поделились лонглистами премии на сайте в преддверии оглашения номинантов. Из этого перечня артистов и игроков индустрии и были сформированы шортлисты. Напомним, в рамках номинации «Социальная инициатива» номинантов подавали не только жюри премии — артисты и их менеджеры могли также подать заявку самостоятельно.

Важно, что помимо решения экспертной команды, на голосование будет влиять также мнение пользователей официального сайта премии. Проголосовать на странице премии может каждый до 13 ноября.

Помимо основных и специальных номинаций, на сайте стартовало открытое голосование в категории Young Blood, созданной с целью поддержки перспективных новичков на украинской сцене. Модерацию прошли 639 артистов, в то время, как заявки на участие подало более 850 артистов. Сегодня же на сайте представлено 56 номинантов, которые прошли во второй тур голосования.

Номинанты премии Jager Music Awards 2020

Артист года:

Alina Pash

alyona alyona

DakhaBrakha

Трек года:

alyona alyona, Jamala — Жалі

Ragapop — гордості

The Unsleeping — PTAHA FRED

Відео року:

ONUKA — Zenit

Ragapop — Сяся

Zbaraski — Cofein

Вклад в индустрию:

Closer

Kyiv Music Days

Masterskaya

Комьюнити года:

Closer

Kultura Zvuka

Masterskaya

Коллаба года:

Alina Pash & Сергій Бабкін, Constantine, LATEXFAUNA, YUKO, Gurt [O], KRUTЬ — Різні.Рівні

alyona alyona, Jamala — Жалі

alyona alyona & KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова — Стержень

Событие новой реальности:

Вертикальний концерт. Серія

EVE8

Intercity Live

Социальная инициатива:

Різні Рівні

Стоп Культурний Карантин

EVE8

Социальная инициатива (номинанты пользователей сайта):

Онлайн-фестиваль Intercity Live

FUSION

#гастроліпорайонах

Имена победителей в каждой из категорий станут известны 21 ноября на третьей церемонии вручения Jager Music Awards.

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