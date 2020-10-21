Меган Маркл и принц Гарри будут праздновать Рождество с королевской семьей. Почему нарушают традицию?

Герцоги Сассекские планируют классическое американское праздник

Хотя до католического Рождества остается еще два месяца, но королевская семья Великобритании уже начала подготовку к празднованию. По традиции, все семейство Виндзоров собирается на Рождество в Сандрингемский дворец в Норфолке на ужин. Там же они устанавливают праздничную елку и обмениваются подарками. Но в этом году королевское Рождество пройдет без принца Гарри, Меган Маркл и их сына Арчи.

Как сообщают инсайдеры, семья герцогов Сассекских собирается праздновать Рождество в Калифорнии, США. «Они с нетерпением ждут своих первых каникул в США», – отмечает источник.

Но совершенно проигнорировать Елизавету II и Великобританию в праздничное время нельзя. Поэтому принц Гарри и Меган Маркл все же наведаются в гости к королевской семье через несколько дней после Рождества. Предполагаем, что королева будет рада видеть правнука, так как после последнего его посещения прошел целый год.

Фото: Getty Images

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