Оля Полякова запустила собственное кулинарное шоу!

Первых три выпуска певица посвятила огурцам, томатам и моцарелле

Первый сезон «ПоляВидения» имел ошеломляющий успех и достиг отметки в 100 миллионов просмотров. По многочисленным просьбам поклонников певица запустила второй сезон и представила зрителям первые выпуски нового кулинарного шоу «Васадули вагароде».

Главной изюминкой программы стало то, что все основные ингредиенты для блюд собственноручно выращены Поляковой на своём огороде или ферме. В первых двух выпусках певица, не только показала свои теплицы, в которых выращивает овощи, но и поделилась лайфхаками, как собрать большой урожай.

Кроме того, Оля Полякова рассказала секреты соления огурцов и приготовления огуречного и томатного гаспачо. А в новом, третьем выпуске зрители увидят ферму певицы и то, как Полякова доит коз и готовит моцареллу.

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