Сняла все: Настя Каменских обнажилась на камеру (ФОТО)
Артистка подорвала сеть своими формами
Украинская певица Настя Каменских любит подогревать внимание публики своим подтянутым телом. Она регулярно публикует в своем Instagram фото, на которых позирует частично или полностью обнажена. Но каждый раз звезда собирает сотни тысяч лаков и комментариев.
Последний раз откровенная Каменских опубликовала полностью обнаженный снимок, на котором показала «попу, как у Ким». На провокационном фото артистка позирует блия бассейна, вернувшись в камеру задом.
«Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценные дары, которые каждый человек может преподнести себе сам», – подписала фото звезда.
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