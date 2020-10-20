Артистка подорвала сеть своими формами

Украинская певица Настя Каменских любит подогревать внимание публики своим подтянутым телом. Она регулярно публикует в своем Instagram фото, на которых позирует частично или полностью обнажена. Но каждый раз звезда собирает сотни тысяч лаков и комментариев.

Последний раз откровенная Каменских опубликовала полностью обнаженный снимок, на котором показала «попу, как у Ким». На провокационном фото артистка позирует блия бассейна, вернувшись в камеру задом.

«Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценные дары, которые каждый человек может преподнести себе сам», – подписала фото звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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