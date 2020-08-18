Новый каналG.spaceШОУМАНИЯШок: Оля Полякова спит голышом! Почему?

Шок: Оля Полякова спит голышом! Почему?

Артистка призналась, что не любит всевозможные пижамы

Украинская певица Оля Полякова постоянно волнует и шокирует своих поклонников неожиданными заявлениями. Ранее звезда рассказала, что забыла надеть трусики и так приехала на концерт. А недавно выяснилось, что Оля Полякова спит абсолютно голой.

– Я всегда сплю голая! Чтобы ничего не мешало, особенно, если это белье, она может что-то натирать, – призналась исполнительница в одном из интервью украинскому телеканалу.

Артистка объясняет свое желание спать голышом еще и тем, что это помогает ей выглядеть свежей и чувствовать себя максимально бодрой утром.

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