Певица порадовала пикантным кадром из нового фотосэта

Еще несколько недель назад поклонники Тины Кароль не могли наговориться о ее грандиозной музыкальной премьере. В честь 15-летия карьеры украинская поп-дива представила клип сразу на три песни из нового альбома «Найти своих». Ролик объединил в целостную историю композиции «Лодочка» и «Небо», а также заглавный трек сборника «Найти своих».

Фурор от грандиозной премьеры потихоньку спадает, но Тина Кароль не унывает. Поп-дива знает, как удержать на себе внимание публики! Недавно артистка приняла участие в пикантной фотосессии для известного украинского глянца. В объективе фотографа Тина Кароль позировала полуобнаженной, прикрыв интимные места одеялом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 17 Окт 2020 в 12:08 PDT

Поклонники артистки остались в восторге от ее новой фотосессии. Они засыпали Instagram-публикацию многочисленными комплиментами: «Скромная, нежная и при этом очень сексуальная… Все эстетично», «Боже, какая ты все-таки красивая. Люблю тебя!»

Читай также:

Пикантненько: Тина Кароль обнажила подтянутые ягодицы на берегу океана

Оля Полякова запустила собственное кулинарное шоу!