Оскароносный актер перевоплотится в императора Франции

Звезда фильма «Джокер» Хоакин Феникс снимется в новом историческом фильме режиссера Ридли Скотт «Kitbag» ( «Солдатская сумка»). Ему досталась главная роль – Наполеона Бонапарта, который правил Францией с 1804 по 1815 год.

Сюжет картины станет «оригинальным и личным взгляд» события, которые привели к власти Наполеона Бонапарта и его правления. Также будут отражены «его захватывающие и часто нестабильны отношения» с женой Жозефиной.

Для Хоакина Феникса и Ридли Скотта это будет уже вторая совместная работа. В 2000 году актер сыграл в фильме режиссера «Гладиатор». Сценаристом фильма выступит Дэвид Скарпа.

Название фильма «Kitbag» ( «Солдатская сумка») происходит от фразы: «В каждой солдатской сумке спрятан генеральный штаб» (There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag).

Дата премьеры фильма «Kitbag» ( «Солдатская сумка») с Хоакином Фениксом пока не сообщается.

Фото: Getty Images

