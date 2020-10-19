В откровенном интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» Полина Ололо призналась, что ей приходилось терпеть в отношениях с известным рэпером

Популярный рэп-исполнитель и танцовщица экзотической внешности – их отношения начинались очень романтично. Однако даже двое детей, родившиеся в гражданском браке пары, не удержали их вместе. Причиной тому, как говорит Полина Ололо, являются измены и агрессия со стороны Сереги.

– Это просто такой человек. Он должен, извините, иметь все, что движется, – откровенно рассказала девушка в интервью ведущей Нового канала для ее YouTube. – Ему не важны чувства. У него какой-то животный инстинкт.

Когда Полина пыталась поговорить, музыкант все отрицал.

– Я видела переписки с девушками, – говорит она. – Истории, что он со мной не живет, что спим в разных комнатах, и нас связывают только дети. Но он все отрицал. И я верила.

Когда же рэпер заподозрил, что любимая тоже может ему изменять, разозлился. Тот случай едва не закончился для нее плачевно, говорит Полина Ололо.

– Кто-то ему сказал, что у меня появились новые отношения, – вспомнила в интервью ведущей Нового канала экс-супруга Сереги. – Хотя у меня никогда никого не было за все время нашей с ним совместной жизни. Я не успела раздеться, как он меня ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: «Идите на…», а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла – просто терпела.

В доме на тот момент был водитель рэпера, но он не спустился, чтобы помочь девушке.

– На следующий день, когда увидела себя в зеркале, подумала, что моя внешность больше никогда не будет такой, как раньше, – призналась Полина Ололо. – Тогда мне помог мужчина, который работал у Сереги в охране. Он боксер, и знал, как лечить травмы. Увидев меня, сказал: «Такое впечатление, что по твоей голове прыгали».

Общается ли сейчас женщина с рэпером? Почему он не дает ей видеться с сыновьями и другие подробности личной жизни Полины Ололо и Сереги – в интервью Анны Олицкой на ее YouTube-канале «Без комплексов».

Реалити с участием Анны Олицкой «У кого больше?» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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