Беременная LAUTA сняла клип в поддержку жертв домашнего насилия

После небольшого перерыва Юлия LAUTA вернулась к поклонникам в новом образе и с непривычно трогательным лиричным синглом. 15 октября состоялась премьера трека и клипа «МАМ». Слова и музыку к песне написала Катерина Руссу. Режиссёром музыкального видео выступила Евгения Казанкина.

В клипе «МАМ» нежный и женственный образ пришёл на смену эпатирующему амплуа LAUTA. Серьёзная социально значимая тема, затронутая Юлей в песне, и её название в виде обращения к матери, неслучайны – она сама в третий раз готовится стать мамой.

Именно беременность всколыхнула в Юле глубокие чувства и заставила задуматься о глобальных проблемах женщин всего мира, таких как домашнее насилие и токсичные отношения в семье. Ведь сколько вокруг внешне успешных, довольных жизнью и счастливых женщин, скрывающих то, что им приходится терпеть на пути к настоящему женскому счастью.

LAUTA призывает в своей песне всех женщин сплотиться, избавиться от страха и не замалчивать свои проблемы: «Моя новая песня «МАМ» – это по сути революционная лирика в поддержку всех девушек, которые считают себя одинокими в своих проблемах. Это жест помощи всем, кто молчит о болезненных отношениях и не может найти выход. Помните, любовь к себе исцеляет раны, помогает отмотать назад и собрать себя по кусочкам – именно об этом клип на песню «МАМ». Знайте: вы не одиноки. Мы, женщины, опора и поддержка друг другу. Вместе мы значительно сильнее».

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