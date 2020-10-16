Стримингова компания Netflix представила новый трейлер сериала «Корона» 4 сезон. Он сосредоточится на событиях из жизни королевской семьи периода отношений принца Чарльза и принцессы Дианы.

В 4 сезоне «Короны» на фанатов ждет воссоздана роскошная церемония и сложные отношения принца Чарльза и принцессы Дианы. О проблемах в браке королевских особ в трейлере рассказал архиепископ Кентерберийский, который вел церемонию пары в 1981 году.

«Вот события, из которых создаются сказки: принц и принцесса в день их свадьбы. Но сказки обычно заканчиваются на этом этапе простой фразой: «Они жили долго и счастливо», – отметил герой сериала Роберт Рунси.

Корона 4 сезон: смотреть официальный трейлер

Премьера 4 сезона сериала «Корона» состоится 14 ноября 2020 года.

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