Для детей: Анджелина Джоли собирается написать книгу
Звезда расскажет, как отстаивать свои права
Голливудская актриса Анджелина Джоли планирует написать книгу для детей до 18 лет. Вместе с правозащитной организацией Amnesty International селебрити стремится рассказать о том, как выступать против несправедливости и отстаивать свои права в случае их нарушения. Этим проектом Анджелина Джоли хочет вдохновить молодежь на борьбу за свои права без осуждения.
Известно, что книга от Анджелины Джоли будет называться «Знай свои права (и заявляет о них)». Написать ее актриса захотела после протестов в США, участниками которых стали и подростки.
«Сегодня молодые люди вовлечены в социальный дискурс и готовы бороться. Но многие из них страдают из-за дезинформации со стороны взрослых, незнание своих прав, неумение их защищать и использовать в тех странах, где они живут», – сказала Джоли в официальном заявлении о выходе книги.
Также звезда добавила, что эта книга поможет информировать детей об их правах, мотивировать их и станет ресурсом, который можно будет цитировать.
Фото: Getty Images
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