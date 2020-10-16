Имя для малышки придумал муж певицы

23 сентября украинская поп-исполнительница Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. В одном из киевских родильных домов артистка подарила любимому супругу дочь ростом 54 см и весом 3560 гр. Радостными новостями Светлана поделилась в Instagram, опубликовав первое фото с новорожденной малышкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 23 Сен 2020 в 8:58 PDT

Поклонники Светланы Тарабаровой буквально взорвали социальную сеть поздравлениями для своей любимицы и теплыми словами в адрес ее новорожденной дочери. Они также засыпали певицу вопросами об имени малышки. И на днях она наконец-то рассекретила, как назвала дочь.

«Як ви назвали донечку?» — написала в микроблоге Светлана Тарабарова, которая сняла клип «Найкрасивіша. NO STRESS» в условиях жесткого карантина. — Такої кількості запитань я давно не отримувала. І ми із задоволенням хочемо з вами поділитись. З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія ☝ Івана ми назвали на честь дідуся Олексія – він був дуже важливою людиною у житті чоловіка, всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося.

І з донечкою був реально знак☝ Барселона, 21 січня 2020 року – ми, такі щасливі ( незважаючи на буревій та шторм, пам‘ятаєте новини? ) на екскурсії величним Sagrada Família і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що в мене токсикоз.

Кажу Олексію: «Здається, ми станемо батьками вдруге». А він мені: «Так! І дочку Марією назвемо❤️» А я йому відповідаю: «Згодна!» Це єдине ім‘я, яке мені подобається для донечки. А через декілька місяців ми вже точно дізнались, що буде донечка. Знайомтесь, друзі. Наша мрія – МАРІЯ ❤️»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 14 Окт 2020 в 10:59 PDT

Напомним, о второй беременности Светланы Тарабаровой стало известно в мае этого года. Объявить об интересном положении певица решила необычным способом: исполнительница поделилась снимками чувственной черно-белой фотосессии и призвала будущих мам поддержать ее флешмоб #Найкрасивіша.

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