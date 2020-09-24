… і поділилася першим фото з новонародженою дочкою

Ділимося радісними новинами! Вчора ввечері, 23 вересня, українська співачка Світлана Тарабарова вдруге стала мамою. Про це вона розповіла на офіційній сторінці в Instagram, опублікувавши перше фото з новонародженим малятком.

«Дякую, сонечко, що ти в мене є! – написала в мікроблозі Світлана Тарабарова, яка показала сина в новорічному кліпі. – 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 гр, дівчинка???????? Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців☝????»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 23 Сен 2020 в 8:58 PDT

Підписники новоспеченої матусі почали засипали її Instagram-сторінку численними привітаннями і побажаннями усього найкращого для її дитини. До привітань приєдналися і зіркові колеги співачки, в тому числі: Тимур Мірошниченко, Надія Матвєєва, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко та інші.

Нагадаємо, про другу вагітність Світлани Тарабарової стало відомо в травні цього року. Оголосити про цікаве положення співачка вирішила незвичайним способом: виконавиця поділилася знімками чуттєвої чорно-білої фотосесії та закликала майбутніх мам підтримати її флешмоб #Найкрасивіша.

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