Ексклюзив! Артем Пивоваров розповів про вплив карантину на його кар’єру і розкрив найближчі творчі плани

Днями стихійний артист відзначив річницю з дня релізу пісні та кліпу «2000». В ексклюзивному інтерв’ю для Нового каналу він згадав про непрості зйомки відеороботи, розповів про досягнення за 2020 рік і зізнався, як карантин вплинув на його творчість.

– Артеме, привіт! Рік тому, 20 вересня 2019 року, вийшла твоя двомовна пісня і кліп «2000». Скажи, чим запам’яталися тобі ті зйомки? Можливо, були якісь непередбачені обставини, чи все пройшло «як по маслу»?

– Мені приємно усвідомлювати, що через рік це інтерв’ю я даю саме вам – редакції Нового каналу. Це пов’язано з тим, що кліп «2000» у мене асоціюється з вами. У якийсь момент на майданчику я усвідомив, що всі герої, які в ньому брали участь, були учасниками проекту «Топ модель по-українськи» на Новому каналі. Саме на цих зйомках я познайомився з талановитими хлопцями з проекту і, в тому числі, подружився з Вовою Дастішем.

Якщо говорити про якісь курйозні моменти, то, на наше щастя, їх не було. Швидше за все цьому посприяв патруль української поліції, який супроводжував нас під час усієї роботи. Мені здається, ця зйомка була однією з найпродуктивніших і швидких, оскільки ми закінчили все за одну ніч (близько 10 годин).

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– Оскільки ми говоримо сьогодні про пісню «2000», розкажи, з чим у тебе асоціюються ті роки?

– 2000-і, якщо говорити про музику, у мене асоціюються з усвідомленим вибором моїх музичних уподобань і, в тому числі, початком формування мого внутрішнього музичного світу. А якщо говорити про асоціації, пов’язані з моїм особистим життям і якимись моментами, то їх дуже багато. Друзі, поїздки в табір, де ти знайомився з новими людьми. Перша закоханість. Це безумовно асоціації з нульовими роками.

– А як пройшов твій рік з дня релізу «2000»? Можливо, ти знайшов «те саме звучання»?

– Рік вийшов максимально продуктивним. Ми зробили за цей час дуже багато матеріалу: випустили альбом «Земной» і презентували його в Києві, організувавши два великих сольних концерти. В липні 2020 ми випустили кліп-спліт «Дежавю/Позови», українську версію пісні «Дежавю» і наприкінці місяця провели великий сольний концерт в підтримку нашого альбому «Земной» в онлайн-форматі. Ми подарували всім нашим слухачам можливість побувати на концерті, нехай і через призму екрану.

Також, в планах на 2020 був Всеукраїнський і європейський тур, який ми були змушені перенести з початку року на кінець, через ситуацію, що склалася.

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– Артеме, скажи чи вплинув на тебе і на твою творчість карантин? Просто для багатьох цей рік став переломним.

– Я думаю, що на кожної усвідомленої людини карантин вплинув у правильному ключі. Деякі використовували цей час для відпочинку, деякі для свого розвитку, а хтось зайнявся тими речами, для яких не вистачало часу. Я вільний час використовував для того, щоб займатися творчістю і розвитком себе, як особистості. І, звичайно ж, як музикант і артист, дуже сумую за концертами, за живим взаємодією і за нашою публікою.

– До кінця року ще 3 місяці. Скажи, які в тебе плани на залишок 2020? Чи варто нам очікувати від тебе чергового хіта?

– Завжди варто очікувати хороших пісень (посміхається). Ми працюємо 24/7.

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