Українська співачка Світлана Тарабарова випустила перший онлайн-кліп. Відео на пісню «Найкрасивіша. NO STRESS» відзняли в умовах карантину, дотримуючись усіх правил.

Дивитися прем’єру кліпу TARABAROVA – Найкрасивіша. NO STRESS онлайн:

Локаціями для зйомок кліпу «Найкрасивіша. NO STRESS» Світлани Тарабарової стали домівки самої артистки і танцівниць, які знімали себе самостійно. Реалізувати ідею допомогла відома режисерка Інна Грабар. Проста, на перший погляд ідея, вимагала ретельної підготовки – ціла команда годинами в онлайні обговорювали образи та мейк-ап, повторювали танцювальні рухи, обирали локації та ракурси зйомок, консультувались, як краще виставити світло. Монтаж відео, пост-продакшн та кольорокорекцію робили теж дистанційно.

Своїм прикладом Світлана Тарабарова прагне показати, що творити можна продовжувати і в умовах карантину. Залишатися вдома зараз просто необхідно6 але це можна робити весело.

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