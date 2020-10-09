Каждый альбом Макса Барских – это капсула времен и впечатлений, печать опыта и личностного становления, в котором большой город и головокружительный успех не сломил дух свободы и не размыл ориентиры главных целей музыканта.

С момента выхода первой пластинки «1: Max Barskih» и до сегодняшнего релиза шестого полноформатного LP прошло 11 лет. Макс Барских завершает трилогию ретро вейва финальным аккордом, состоящего из 12 историй, в которых слушатель найдет честные исповеди для любого настроения и любой жизненной ситуации.

«1990» – это 12 песен о любви, открывающих миру нового и более зрелого, хоть и не всегда радужного, персонажа. Лирика Барских по-прежнему предельно откровенная. В своих текстах Макс искренне ищет спутника по жизни и делится со слушателем своими неудачами. Он признает ошибки прошлого и готов повторить их вновь.

«В этом альбоме более зрелые тексты и смелые жанрово-стилистические решения. Мой персонаж то падает, то поднимается с самого дна на вершину. Он признается в любви юности и безрассудности, но в то же время готов нести ответственность за свои решения. А главное, он готов находиться в центре взрыва, который дарит любовь!» – комментирует премьеру Макс.

Релиз нового альбома Барских состоялся на международном лейбле Sony Music Entertainment, а эксклюзивная радио премьера проходит одновременно в 5 странах: Украине, России, Беларуси, Латвии, Молдове.

«1990» стал самым масштабным лонгплеем артиста, объединившим вокруг себя команду профессионалов: автор и продюсер альбома – Макс Барских; соавторы – Анна Бастон, Анна Фещенко; саундпродюсеры – Павел Белоусов, Aniel Arin, Игорь Кириленко, Максим Овсяников, компания Do it Big; гитарист – Александр Грубик; запись вокала – Андрей Тимощик, Дмитрий Шнайдер; сведение – Aniel Arin, Дмитрий Шнайдер.

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