Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ18+: Настя Каменських топлес показала округлі сідниці (ФОТО)

18+: Настя Каменських топлес показала округлі сідниці (ФОТО)

Зірка продовжує вражати ідеальною фігурою

Українська співачка Настя Каменських після схуднення невтомно радує своїх підписників в Instagram відвертими знімками. На них вона показує свої апетитні форми, мотивуючи таким чином піклуватися про своє тіло.

Нещодавно Настя Каменських знову бомбанула фанатів гарячою серією фото з відпочинку. На них співачка позує на балкончику з прекрасним видом. З одягу на селебріті лише напівпрозорі червоні трусики з високою посадкою, а на обличчі – окуляри. Оголені груди Каменських прикрила руками.

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