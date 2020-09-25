Українська співачка Настя Каменських випустила лірик відео на пісню Película. Створено воно у стилістиці популярного мексиканського свята «El Día de Muertos». У ньому Настя Каменських постала в образі самої Dia De Muertos.

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Трек Película — музична історія про таємне і містичне кохання. На створення цієї пісні співачку надихнуло незвичайне мексиканське свято.

– Минулого року, коли я була в Мексиці, мені пощастило потрапити на El Día de Muertos. Я неодноразово чула про це свято, але складно передати словами ті емоції, які ти відчуваєш, коли бачиш усюди барвисті костюми скелетів, статуетки смерті, квіти та свічки. Мене приємно здивувало, наскільки люди можуть спокійно говорити про потойбічне, як про щось хороше і приємне. Адже для мексиканців — це найдовгоочікуваніший період, коли душі їхніх предків можуть знову прийти до них в будинок і ненадовго возз’єднатися в теплому сімейному колі. Я вірю в силу такого зв’язку і в силу родинної підтримки, яка може тривати століттями. Ця магія між теперішнім і минулим, допомагає нам творити нове майбутнє. Враження від побаченого надихнули мене на написання пісні Película. Вона трохи про інший зв’язок, про любовний. Це історія про таємну прив’язаність дівчини до чогось могутнього і темного, до її Дракули. Такий зв’язок пробуджує в ній нові бажання та емоції. І не тримає в минулому, а допомагає відкрити себе нову, гарячу і жагучу, – поділилася Настя Каменських.

Нагадаємо, що сингл Película увійшов до першого іспаномовного альбому «Ecléctica» Насті Каменських.

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