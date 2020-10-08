Звезда популярной рождественской комедии рассмешил фанов

Голливудский актер Маколей Калкин не остается в стороне от трендов, наоборот он создает собственные. Так, во время пандемии коронавируса селебрити оригинальным способом обратил внимание на то, что все еще нужно надевать маски и соблюдать карантинных норм.

В своем Instagram Маколей Калкин опубликовал Селфи, для которого он специально надел креативную маску. На маске нанесена часть лица самого актера с одной из самых популярных сцен фильма «Один дома». Речь идет о фрагменте, где маленький Кевин чувствует лосьон после бритья.

«Защищаю себя от Covid, ношу маску себя в детстве. Не забывайте носить маски, дети », – подписал пост Маколей Калкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram culkamania 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Такая идея понравилась поклонникам фильма «Один дома» и Маколея Калкина. Некоторые писал, что выражение лица маленького Келвина передает атмосферу 2020 года. Поэтому теперь многие задумались над заказом такой же маски.

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