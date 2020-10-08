Артист поделился трогательными снимками ко дню рождения малыша

Украинский певец Дима Монатик никогда не показывает лица своих сыновей в социальных сетях. Таким образом он пытается уберечь детей от чрезмерной публичности и внимания СМИ. Но 7 октября, днем ​​рождения старшего сына Данные певец поделился трогательными фото из семейного архива.

Впервые Дима Монатик показал лицо своего пятилетнего сына. Певец показал счастливые моменты вместе, в частности, выписку из роддома. К нежных фото артист добавил чувствительное поздравления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram monatik_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Однажды на мой вопрос тебе 4-летнему: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», ты дал ответ, который движет мной по сегодняшний день и будет это совершать в моем сознании, пока я есть на земле. Ты ответил: «папой»… Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе, каждый раз, когда душа на части рвётся и мир пытается сбить с ног. Когда серым-серо, вранье и кажется проблема переходит в статус «глобальной», я вспоминаю твои слова, такого маленького, но уже с такими умными глазами, вопросами и ответами, и все проблемы становятся просто пеной от волн такого красивого океана, имя которому жизнь…

Ты выбрал этот день… Ты появился именно в этот день, и все перевернулось… Все изменилось. Все засияло, закружилось!!! Я понял, что такое повзрослеть, но одновременно напомнил себе, как важно не забыть себя ребенком. Я так тебе благодарен!!! Я так люблю вас с братом!!! Ира, как же я тебе благодарен за эти чудеса. Даня, вполне возможно, однажды ты зарегистрируешься здесь и обязательно, с присущим тебе любопытством, доскролишь до этого поста! Поэтому я пишу это и здесь, чтобы ты почитал и вспомнил, какой ты настоящий, скромный, сильный, счастливый, чистый душой и самый-самый честный! Я горжусь тобой, как СЫНОМ, горжусь тобой, как старшим БРАТОМ, горжусь тобой, как ДРУГОМ. Всегда будь достойным! С первым юбилеем Тебя, наш старшенький Даня», – написав Монатік.

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