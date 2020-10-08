Известная певица Вера Брежнева выпустила новый макси-сингл «Sestra». Артистка называет его рецептом избавления от разочарований и грусти.

Слушать новую песню Вера Брежнева – Sestra онлайн:

Автором слов и музыки выступил неизменно Константин Меладзе. Но песня вышла с тремя альтернативными версиями от разных саунд-продюсеров.

– Во время перерыва «осел песок», проявилось много инсайтов, которые не могли не отразиться на творчестве, – рассказала Вера Брежнева. – Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике.

Песня «Sestra» – это мини-рассказ о поддержке близкой сестры или верной подруги, soul sister, во время болезненного расставания с любимым человеком.

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