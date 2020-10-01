Макс Барских запустил собственный бренд одежды NICK VANGARD

Артист представил свой стиль в одежде

Украинский певец Макс Барских создал собственную коллекцию одежды под брендом NICK VANGARD. Для артиста это Art&Fashion-проект, в котором он остается верен яркому стилю и безупречно глянцевой картинке.

– Я с детства интересовался миром моды. Собирал вырезки из журналов, смотрел показы, изучал истории разных модных домов и дизайн в целом. Но потом в моей жизни появилась музыка, и я отложил интерес к фешн на неопределенный срок. Сейчас все накопленные идеи и знания воплощаю в бренде NICK VANGARD. Попробовав себя в новом направлении, изучил все нюансы производственного процесса, нашел команду потрясающе талантливых людей, самостоятельно создал эскизы. Получилась полноценная коллекция с продолжением и планами, – комментирует Макс Барских.

Имея художественное образование, певцу удалось самостоятельно воплотить идеи дебютной коллекции Industrial Habits. Это одежда для «рок-звезд нового поколения», для тех, кто чувствует моду за рамками клише. Глубокие вырезы и мерцающие ткани, ультракороткие платья и жакеты прямого кроя – в одежде бренда чувствуешь себя сексуальным и находишься в центре внимания. Дух ночного города передают главные цвета коллекции — черный и золотой. В первом дропе коллекции Industrial Habits агрессивные и графичные линии контрастируют с мягкими линиями женского силуэта. Золото, блестящие и пайеточные ткани добавляют образам богемности и шика. Многие вещи представлены в лимитированном количестве.

Коллекция Industrial Habits состоит из более 50 единиц – как женских, так и мужских, и будет презентована постепенно. В дебютный дроп вошли платья, многие из которых украшены мерцающими пайетками, перьями и блестками, платья-смокинги, платья макси-длины с открытыми плечами, жакеты прямого силуэта, классические черные брюки с завышенной талией, брюки и платья из эко-кожи. Особого внимания заслуживает ультракороткое платье-бюстье золотого цвета с глубоким вырезом. Верхняя одежда представлена виниловыми куртками и двубортным тренчем бордового цвета, а также шубами разной длины из эко-меха.

Одежда от Макса Барских от бренда NICK VANGARD появится в продаже в октябре этого года на сайте.

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