Трек СЕАНС написан в начале весны, незадолго до локдауна, внезапно обрушившегося на весь мир. Символично, что Ната Жижченко и Евгений Филатов поставили все на паузу немного раньше в связи с личными событиями: Ната готовилась стать мамой. Именно поэтому СЕАНС – пожалуй, самый интимный трек в дискографии ONUKA за все шесть лет. На смену социальным месседжам (альбомы «VIDLIK» и MOZAЇKA) приходит откровенный разговор о личном – о страхах.

– СЕАНС посвящен нашему сыну Саше, написан с мыслями о нем. Это сингл о борьбе с предубеждениями и стереотипами. Он о том, что я сейчас на пути к чему-то большему, на пути к победе над своими страхами. И только когда удастся побороть их, я обрету полную гармонию, – рассказывает о новом треке Ната Жижченко, лидер группы ONUKA.

Клип на трек СЕАНС – поэтичная история о смелой героине, которая не боится смотреть в лицо своим страхам. Режиссёр этой “истории” – Евгений Филатов. Съемки клипа проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка в Киевской области. Для всей команды они стали испытанием – съемочный процесс длился 25 часов. Присутствовал на съемках и сын Наты и Жени, которому на тот момент был всего месяц.

– Мы снимали в течение суток, потому что было важно показать, как день переходит в вечер, а затем в ночь – меня очень вдохновляет игра света. Путь, который преодолевает героиня, блуждая по лесу и встречаясь с диковинными существами, символизирует борьбу с внутренними противоречиями и страхами, – рассказывает Евгений Филатов, режиссер клипа.

Над костюмами для клипа работала команда художницы и стилиста Леси Патоки, на счету которой – многолетняя работа с ONUKA, Pianoboy, Джамала, The Maneken, Panivalkova и другими артистами.

– В работе над костюмами клипа мы продолжаем тему ресайклинга, близкую Нате: ищем нестандартные варианты использования старых вещей. Многое для съемок СЕАНСА мы приобрели на барахолках и превратили в настоящие арт-объекты. Например, лук сделан из старых лыж, а колчан – из тубуса для хранения чертежей, который мы декорировали искусственной кожей. Не важно, какое сырье ты используешь, ценны идея и реализация – а получилось очень круто. Я храню лук и стрелы со съемок клипа и, думаю, мы с удовольствием продадим их на какой-нибудь благотворительной барахолке, – поделилась Леся Патока, художница по костюмам.

Новый трек войдет в предстоящий альбом СЕАНС. В альбоме будет 10 композиций. Не случайно группа выпускает первым именно сингл СЕАНС: этот трек во многом характеризует изменения, произошедшие с Натой. Артистка словно переоткрывает себя – и возвращается к истокам. Слушатели наверняка заметят новую для нее – а на самом деле органичную для артистки, которая выросла на народной академической музыке – вокальную подачу: свободную, с элементами народного вокала. Акцент в новом альбоме будет на электронном звучании. Эту концепцию продолжает и необычная премьера сингла СЕАНС: выходит одновременно оригинал и ремикс украинского электронного музыканта и продюсера Koloah.

Премьера этого трека – повод откровенно поговорить со слушателями на важные темы и вдохновить их на собственные рефлексии о самом личном. Вместе с премьерой клипа ONUKA инициирует флешмоб #MyСЕАНС: слушатели могут делиться в социальных сетях историями о своих страхах и их преодолении, сопровождая рассказы хештегом #MyСЕАНС.

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