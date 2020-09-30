Благотворительный розыгрыш с Машей Ефросининой. Присоединяйся!

Всемирный День Сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября, стал не только поводом запостить трогательное фото в Instagram. Теперь это еще и шанс для любого желающего сделать вклад в лечение детей Украины от болезней, связанных с сердцем!

Весной этого года фонд «Твоя Опора» стал членом Всемирной Федерации Сердца. Такая поддержка международной организации — большое событие для нашей страны. И, конечно, к этому дню фонд готовил масштабную кампанию по привлечению внимания общественности к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний. От них, напомним, на сегодняшний день, умирает порядка 1000 детей в год. Но карантин внёс свои коррективы – все оффлайн мероприятия фонда пришлось отменить!

Но ничто не способно отменить желание развивать культуру благотворительности в стране и реально показывать, что хорошая идея – это полпути к успеху! Так, за два месяца акции «Дорога Добра» фонд, продавая благотворительные стаканчики, собрал почти два с половиной миллиона гривен на закупку необходимого оборудования в детский операционный блок Института им. Николая Амосова. Сумма большая для нынешних времен, но недостаточная, чтобы закрыть нужный сбор в три с половиной миллиона.

И члены фонд решились на эксперимент, который вряд ли бы раньше мог сочетаться с благотворительностью, но сегодня вполне в духе времени! Они разыграют крутой Iphone 11PRO на 512 GB (его предоставила компания «Нова Пошта») среди подписчиков Маши Ефросининой в социальных сетях! Именно, разыграют, за… благотворительный взнос, который можно сделать на сайте www.dobro.ua.

Чем больше разовых пожертвований в 200 гривен сделал человек, тем больше у него шансов выиграть новенький Iphone! Кто знает, возможно, это станет новым способом привлечения донорских средств в новой реальности?

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