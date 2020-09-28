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Маша Єфросініна зізналася, яку роль-мрії не отримала

Телеведуча пробувалася на роль слідчого Макарової в першому сезоні «Ластівок»

Восени минулого року Новий канал здійснив справжній переворот на українському телебаченні, випустивши в ефір гостросюжетний молодіжний трилер «Перші ластівки». Проект висвітлював реальні проблеми сучасних підлітків і піднімав важливі соціальні теми. Він з перших же днів підкорив серця мільйонів телеглядачів як в Україні, так і за кордоном. На ранок після прем’єри «Перших ластівок» молоді актори, які зіграли в серіалі головні ролі, прокинулися знаменитими. Тисячі підлітків писали їм у соціальних мережах, ділячись проблемами і питаючи порад, а батьки дякували за те, що відкрили їм очі на те, що відбувається з дітьми.

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Велике враження серіал Нового каналу справив і на Машу Єфросініну, відому українську телеведучу. Як маму двох дітей її дуже зачепили теми, які піднімали «Перші ластівки». Вона навіть присвятила акторам молодіжного трилера цілий спецпроект на YouTube – «Про них усі говорять».

– Коли я дивилася цей серіал, іноді плакала, іноді від страху мені просто зносило дах – зазначила телеведуча. – Я не могла повірити в те, що бачу. В те, що з телеекрану мені кажуть про реальні страшні речі, які відбуваються зараз у нашому суспільстві. І говорять про це прямо. Це дуже круто!

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Що цікаво, Маша Єфросініна й сама могла з’явитися у серіалі «Перші ластівки». Про це ведуча розповіла в новому випуску авторського YouTube-шоу «Экзамен на откровенность». Його героєм, до слова, став український комік і актор Юрій Ткач. Під час бесіди Маші дісталося запитання: «Роль, яка дісталася іншому…» І хоча вона сподівалася, що воно дістанеться її гостю, ухилятися від відповіді не стала.

– Минулого року я проходила кастинг у серіал «Перші ластівки», – зізналася Маша. – Пробувалася на роль слідчого Ольги Макарової і думала, що маю всі шанси. А потім жахливий момент, коли тобі кажуть: «Вам зателефонують», і ти вже за фразою розумієш, що цього не буде. Так і сталося, мене не затвердили.

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За словами телеведучої, вона засмутилася, що не отримала роль ц серіалі «Перші ластівки». Хоча й розуміла, що під час проб кастинг-менеджери оцінюють не лише акторську майстерність. Також звертають увагу на типаж і сумісність з іншими акторами проекту.

Зрештою слідчого Макарову в «Перших ластівок» зіграла 33-річна Вікторія Литвиненко, і впоралася вона зі своїм завданням відмінно. Та все ж було б цікаво побачити, якими фарбами заграв би цей персонаж, якби роль отримала Маша Єфросініна.

Нагадаємо, Новий канал продовжує роботу над молодіжним трилером «Перші ластівки. Zалежні». Прем’єра запланована на грудень 2020 року.

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