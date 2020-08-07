Маша Єфросиніна зізналася, скільки заробляє її чоловік

Популярна телеведуча розвіяла міф про нечувані доходи своєї сім’ї

Сьогодні, 7 серпня, вийшов новий випуск авторського YouTube-проекту Маші Єфросиніної «Экзамен на откровенность». Героєм програми став Григорій Решетник, ведучий найромантичнішого реаліті-шоу України «Холостяк» (СТБ). Під час інтерв’ю Єфросиніна та Решетник відверто поговорили про професійне та особисте. Зокрема, телеведучі обговорили тему фінансів.

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– Особливо гостро питання заробітку став переді мною, коли я залишилася без роботи в 2014 році, – поділилася Маша Єфросиніна. – Це дуже стрьомний стан.

– У тебе ж чоловік добре заробляє… – здивувався Григорій Решетник.

– Ооо, а це найбільша легенда, яка ходить про мою сім’ю, – зазначила ведуча YouTube-проекту «Экзамен на откровенность». – Мій чоловік [бізнесмен Тимур Хромаєв] став чиновником у 2015 році. Знаєш, яка в нього зарплатня? 18 або 20 тисяч гривень. З тих пір мені довелося заробляти самій. Хапатися за всі пропозиції.

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Маша Єфросиніна також зізналася, що рішення піти в чиновники її чоловік обдумував довго. І, звичайно ж, обговорював цю тему з дружиною. Адже рішення повинно було серйозно вплинути на життєвий уклад усієї родини.

– Коли чоловік різко починає скорочувати свої доходи, це обіцяє великі зміни для сім’ї, – зізналася телеведуча. – Тимур сказав, що найближчі 5-6 років, поки він займатиме цей пост, не зможе забезпечувати сім’ю так, як раніше. У нас відбулася серйозна тривала розмова, одна з найскладніших у нашому житті. І я прийняла рішення коханого. Я пішла на це, тому що зрозуміла, що моєму чоловіку потрібна реалізація. В результаті він домігся свого. І це велика перемога. Він успішний, його закони приймаються. Але нам це коштувало шести років матеріально моєї понаднормової праці та жіночої віддачі.

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