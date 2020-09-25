Сериал «The Boys» получит спин-офф от Amazon

Проект о супергероях в колледже получит новый сюжет

Стриминговий сервис Amazon заказал производство многосерийного спин-оффа «The Boys». Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что события будут происходить в едином американском колледже для подростков супергероев, которым управляет компания Vought International. Будущие герои будут пытаться разобраться в себе и бороться за лучшие работы.

Сценарий первого эпизода напишет Крэйг Розенберг, он же станет шоураннер проекта. Название будущего сериала не раскрывается так же, как и каст.

В мире «The Boys» супергерои – часть огромной корпорации. Эти люди спасают людей, но больше их волнуют соглашения с рекламодателями и сборы фильмов с их участием. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается мрачный мир наркотиков и секса. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер решил показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

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